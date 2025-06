EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag mit Kursabschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,1 Prozent auf 6,64 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte um 15:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,1 Prozent auf 6,64 EUR. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,58 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,71 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 345.808 Stück.

Am 15.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,62 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 60,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 5,06 EUR. Mit Abgaben von 23,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

EVOTEC SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 9,80 EUR je EVOTEC SE-Aktie aus.

EVOTEC SE gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,12 EUR je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 199,98 Mio. EUR, gegenüber 208,73 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,19 Prozent präsentiert.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,474 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

