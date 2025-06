EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE büßt am Donnerstagmittag ein

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,9 Prozent auf 6,65 EUR nach.

Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:42 Uhr um 2,9 Prozent auf 6,65 EUR ab. Die EVOTEC SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,61 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,71 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 140.520 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,62 EUR erreichte der Titel am 15.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EVOTEC SE-Aktie 59,70 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,06 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,91 Prozent.

Für EVOTEC SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 9,80 EUR angegeben.

Am 06.05.2025 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,12 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 199,98 Mio. EUR – eine Minderung von 4,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 208,73 Mio. EUR eingefahren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,474 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

