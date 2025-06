EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochvormittag im Minus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von EVOTEC SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 6,96 EUR abwärts.

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 6,96 EUR. Zwischenzeitlich weitete die EVOTEC SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,90 EUR aus. Bei 6,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.618 EVOTEC SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Kursplus von 52,63 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,06 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 37,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

EVOTEC SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,80 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von -0,12 EUR vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,19 Prozent auf 199,98 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 208,73 Mio. EUR gelegen.

Laut Analysten dürfte EVOTEC SE im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,474 EUR einfahren.

