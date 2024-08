EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE präsentiert sich am Vormittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 5,84 EUR.

Um 09:01 Uhr stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 5,84 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 5,84 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,81 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 5.941 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 16.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,44 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 301,37 Prozent. Bei 5,06 EUR fiel das Papier am 07.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 13,36 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für EVOTEC SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 12,40 EUR.

EVOTEC SE gewährte am 14.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,54 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat EVOTEC SE 182,12 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 24,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 240,69 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 05.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Verlust von -0,462 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Gewinne in Frankfurt: MDAX legt am Nachmittag zu

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX am Freitagnachmittag mit Zuschlägen

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX liegt im Plus