EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verteuert sich am Donnerstagmittag

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 6,57 EUR.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 6,57 EUR zu. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,64 EUR zu. Bei 6,63 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 197.205 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 21.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 21,84 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 232,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.08.2024 bei 5,06 EUR. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 29,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 11,60 EUR.

Am 14.08.2024 äußerte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,54 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. EVOTEC SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 182,12 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 170,28 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte EVOTEC SE am 06.11.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Laut Analysten dürfte EVOTEC SE im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,575 EUR einfahren.

