EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Vormittag an Boden

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 5,68 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 5,68 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie legte bis auf 5,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,64 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 11.728 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Bei 23,44 EUR markierte der Titel am 16.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Kursplus von 312,68 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,06 EUR. Dieser Wert wurde am 07.08.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 10,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

EVOTEC SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 12,40 EUR an.

Am 14.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,54 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von -0,15 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 24,33 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 182,12 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 240,69 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

EVOTEC SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte EVOTEC SE möglicherweise am 05.11.2025 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2024 einen Verlust in Höhe von -0,462 EUR ausweisen wird.

