EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gibt am Nachmittag nach

EVOTEC SE im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt fiel die EVOTEC SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 7,25 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 0,3 Prozent auf 7,25 EUR. Das Tagestief markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 7,13 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 455.140 EVOTEC SE-Aktien.

Am 15.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,62 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Kursplus von 46,56 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 5,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Analysten bewerten die EVOTEC SE-Aktie im Durchschnitt mit 9,80 EUR.

Am 06.05.2025 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat EVOTEC SE im vergangenen Quartal 199,98 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EVOTEC SE 208,73 Mio. EUR umsetzen können.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,476 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

