EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochnachmittag in Grün

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 7,98 EUR zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 7,98 EUR. In der Spitze legte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 8,10 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,01 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 198.256 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 23.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,83 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 98,31 Prozent Luft nach oben. Am 07.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,06 EUR ab. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 57,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

EVOTEC SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 9,68 EUR aus.

Am 06.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 196,28 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 184,89 Mio. EUR.

EVOTEC SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 27.03.2025 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,776 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

