EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Donnerstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Das Papier von EVOTEC SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 5,58 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere um 09:06 Uhr 0,7 Prozent. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,58 EUR zu. Bei 5,53 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 16.248 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Am 16.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,44 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 320,07 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,06 EUR am 07.08.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 10,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 12,40 EUR an.

Am 14.08.2024 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,54 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 24,33 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 182,12 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 240,69 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von EVOTEC SE veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2024 -0,462 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Handelsende im Aufwind

Börse Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX letztendlich steigen

Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX klettert