EVOTEC SE Aktie News: Anleger schicken EVOTEC SE am Donnerstagmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt ging es für die EVOTEC SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 7,92 EUR.

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 7,92 EUR. Zwischenzeitlich weitete die EVOTEC SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,87 EUR aus. Bei 7,98 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 100.921 Stück.

Bei einem Wert von 15,42 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.01.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Kursplus von 94,82 Prozent wieder erreichen. Am 07.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 5,06 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 36,07 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 9,68 EUR angegeben.

EVOTEC SE gewährte am 06.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,22 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,22 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,80 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 184,89 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 196,28 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 27.03.2025 dürfte EVOTEC SE Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Verlust von -0,776 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

