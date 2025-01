EVOTEC SE im Fokus

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE macht am Freitagnachmittag Boden gut

24.01.25 16:10 Uhr

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 8,07 EUR.

Die Aktie legte um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 8,07 EUR zu. Bei 8,27 EUR markierte die EVOTEC SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 7,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 670.073 EVOTEC SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Am 25.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 14,91 EUR. Mit einem Zuwachs von 84,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.08.2024 bei 5,06 EUR. Mit Abgaben von 37,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Im Jahr 2023 erhielten EVOTEC SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EVOTEC SE-Aktie bei 9,68 EUR. EVOTEC SE ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von -0,22 EUR vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,80 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 184,89 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 196,28 Mio. EUR in den Büchern gestanden. Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von EVOTEC SE wird am 27.03.2025 gerechnet. Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2024 einen Verlust in Höhe von -0,776 EUR je Aktie ausweisen dürften. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie EVOTEC-Aktie profitiert: EVOTEC erhält Förderung für neue Behandlungen gegen Lungenerkrankungen XETRA-Handel MDAX zum Start in der Verlustzone Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX beginnt Mittwochssitzung in der Gewinnzone

