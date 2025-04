EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag im Minusbereich

Blick auf EVOTEC SE-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 7,18 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr rutschte die EVOTEC SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 7,18 EUR ab. Die EVOTEC SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,02 EUR nach. Bei 7,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.055.108 EVOTEC SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 13,20 EUR markierte der Titel am 25.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 83,95 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,06 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Abschläge von 29,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten EVOTEC SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EVOTEC SE-Aktie bei 9,90 EUR.

Am 17.04.2025 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,23 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,22 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat EVOTEC SE 221,23 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 196,28 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,444 EUR je EVOTEC SE-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Positive Danaher-Zahlen treiben auch Aktien von Sartorius, Stedim und EVOTEC an

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EVOTEC SE von vor 10 Jahren eingefahren

EVOTEC-Aktie springt hoch: Prognose 2024 trotz rückläufigem Ergebnis erfüllt - Neuausrichtung geplant