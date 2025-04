EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Donnerstagvormittag im Plus

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 7,31 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 7,31 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,60 EUR aus. Bei 7,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 209.188 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,20 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 80,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 5,06 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 30,78 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Analysten bewerten die EVOTEC SE-Aktie im Durchschnitt mit 9,30 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 17.04.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,23 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 196,28 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 221,23 Mio. EUR ausgewiesen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Verlust von -0,410 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

