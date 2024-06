EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere zuletzt 1,9 Prozent.

Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 8,49 EUR. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 8,49 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,26 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 394.326 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.07.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 187,87 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 17.06.2024 Kursverluste bis auf 7,22 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 15,50 EUR.

Am 22.05.2024 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,12 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat EVOTEC SE mit einem Umsatz von insgesamt 208,73 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 240,69 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,28 Prozent verringert.

EVOTEC SE wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 13.08.2025.

2024 dürfte EVOTEC SE einen Verlust von -0,212 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

