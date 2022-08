EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Die EVOTEC SE-Aktie kam im XETRA-Handel um 04:22 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 23,63 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 23,85 EUR. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 23,20 EUR nach. Bei 23,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 146.240 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 18.09.2021 erreichte der Anteilsschein mit 45,83 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Kursplus von 48,44 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,16 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 17,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 37,17 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 11.05.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,41 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat EVOTEC SE mit einem Umsatz von insgesamt 164,67 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 138,22 EUR erwirtschaftet worden waren, um 19,14 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte EVOTEC SE am 09.11.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 09.11.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EVOTEC SE-Aktie in Höhe von 1,48 EUR im Jahr 2021 aus.

Redaktion finanzen.net

