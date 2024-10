EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zeigt sich am Freitagmittag fester

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Das Papier von EVOTEC SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 6,61 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 6,61 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,63 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,55 EUR. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 159.241 Aktien.

Am 28.12.2023 markierte das Papier bei 21,69 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EVOTEC SE-Aktie somit 69,55 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.08.2024 (5,06 EUR). Mit Abgaben von 23,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 9,76 EUR aus.

EVOTEC SE ließ sich am 14.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,54 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,95 Prozent auf 182,12 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 170,28 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 05.11.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,809 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

