EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Freitagnachmittag in Rot

Notierung im Blick

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von EVOTEC SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,0 Prozent auf 6,46 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:49 Uhr 2,0 Prozent auf 6,46 EUR. In der Spitze fiel die EVOTEC SE-Aktie bis auf 6,42 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,55 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 580.157 EVOTEC SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 21,69 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.12.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 235,76 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.08.2024 bei 5,06 EUR. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 21,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 9,76 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 14.08.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,54 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,95 Prozent auf 182,12 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 170,28 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte EVOTEC SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 05.11.2025.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,809 EUR je EVOTEC SE-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: SDAX steigt zum Handelsende

Optimismus in Frankfurt: TecDAX schlussendlich fester

SDAX aktuell: SDAX am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain