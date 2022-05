EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Donnerstagmittag mit positiven Vorzeichen

Das Papier von EVOTEC SE legte um 26.05.2022 12:04:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 24,86 EUR. Kurzfristig markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 25,03 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 24,79 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 21.969 EVOTEC SE-Aktien.

Am 18.09.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,83 EUR an. Mit einem Zuwachs von 45,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 12.05.2022 auf bis zu 20,16 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 23,31 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die EVOTEC SE-Aktie im Durchschnitt mit 40,83 EUR.

Am 11.05.2022 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,41 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,32 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 164,67 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 23,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 133,09 EUR erwirtschaftet worden.

EVOTEC SE wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 11.08.2022 vorlegen. Am 10.08.2023 wird EVOTEC SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2023 0,261 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

