EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Montagmittag stärker

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 5,91 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:45 Uhr 0,7 Prozent auf 5,91 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 5,97 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,88 EUR. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 257.863 Aktien.

Am 16.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,44 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 296,95 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 5,06 EUR fiel das Papier am 07.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 14,31 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 11,60 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 14.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,54 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 24,33 Prozent auf 182,12 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 240,69 Mio. EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2025 erwartet.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,528 EUR je EVOTEC SE-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: MDAX steigt zum Ende des Freitagshandels

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX letztendlich auf grünem Terrain

Freitagshandel in Frankfurt: MDAX steigt