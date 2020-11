EVOTEC SE-Aktie aktuell: EVOTEC SE reagiert positiv

Zuletzt ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 25,18 EUR. Den Tageshöchststand markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 25,33 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,06 EUR. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 82.228 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,77 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.02.2020 00:00:00 erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.03.2020 00:00:00 bei 17,17 EUR.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,25 EUR. Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Gewinn von 0,297 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Die Evotec SE zählt zu den weltweit führenden Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen. Die Firma ist auf neurale Erkrankungen, Schmerz, Stoffwechsel- und Entzündungskrankheiten sowie Onkologie spezialisiert. Das Kerngeschäft bildet die Wirkstoffforschung, die in Kooperation mit Partnerunternehmen aus der Pharma- und Biotechnologieindustrie realisiert wird. Unternehmen, die ihre Wirkstoffentwicklung auslagern wollen, werden hochwertige Lösungen und Dienstleistungen in diesem Bereich angeboten. Evotec übernimmt dabei alle Aktivitäten bis hin zur klinischen Entwicklung. Das Unternehmen unterhält langjährige Forschungsallianzen mit den größten Pharma-Unternehmen wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi oder Takeda sowie mit der Havard University zur Erforschung neuer Wirkstoffe.

