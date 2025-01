EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Montagvormittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 8,05 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:01 Uhr um 1,4 Prozent auf 8,05 EUR nach. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 7,96 EUR nach. Bei 8,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 10.541 EVOTEC SE-Aktien.

Am 28.03.2024 markierte das Papier bei 14,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 83,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie. Am 07.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 9,68 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

Am 06.11.2024 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,22 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 184,89 Mio. EUR – eine Minderung von 5,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 196,28 Mio. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte EVOTEC SE am 27.03.2025 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2024 einen Verlust in Höhe von -0,776 EUR je Aktie ausweisen dürften.

