EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochmittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt ging es für die EVOTEC SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 18,49 EUR.

Der EVOTEC SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 18,49 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 18,45 EUR nach. Mit einem Wert von 18,66 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 70.956 EVOTEC SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.07.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 32,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,80 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 24,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 28,00 EUR an.

Am 29.08.2022 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,16 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 172,20 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 172,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der EVOTEC SE-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 12.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Gewinn von 1,48 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

