EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 18,40 EUR ab.

Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,4 Prozent auf 18,40 EUR ab. In der Spitze fiel die EVOTEC SE-Aktie bis auf 18,32 EUR. Bei 18,66 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 168.956 EVOTEC SE-Aktien.

Bei 24,44 EUR markierte der Titel am 25.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,86 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 19,54 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 28,00 EUR.

Am 29.08.2022 lud EVOTEC SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,16 EUR je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 172,20 EUR, gegenüber 172,20 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte EVOTEC SE am 08.11.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 12.11.2024 dürfte EVOTEC SE die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 1,48 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

