EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 7,45 EUR zu.

Um 15:51 Uhr sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 7,45 EUR zu. In der Spitze legte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 7,60 EUR zu. Bei 7,38 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 734.314 Stück.

Am 16.05.2024 markierte das Papier bei 10,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 43,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 32,06 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

EVOTEC SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,90 EUR.

Am 17.04.2025 lud EVOTEC SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von -0,09 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 201,31 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 221,23 Mio. EUR ausgewiesen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Verlust von -0,444 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

