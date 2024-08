EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochmittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,6 Prozent auf 6,52 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:42 Uhr um 3,6 Prozent auf 6,52 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die EVOTEC SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,40 EUR aus. Bei 6,67 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 647.470 EVOTEC SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.09.2023 bei 23,44 EUR. Mit einem Zuwachs von 259,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,06 EUR. Dieser Wert wurde am 07.08.2024 erreicht. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 28,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 11,60 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 14.08.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,54 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat EVOTEC SE 182,12 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 24,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 240,69 Mio. EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 05.11.2025.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,528 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

