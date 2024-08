EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag mit Aufschlag

So bewegt sich EVOTEC SE

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,1 Prozent auf 6,66 EUR nach oben.

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 4,1 Prozent im Plus bei 6,66 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 6,77 EUR. Mit einem Wert von 6,37 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 583.004 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.09.2023 bei 23,44 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 252,22 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.08.2024 bei 5,06 EUR. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 31,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 11,60 EUR für die EVOTEC SE-Aktie.

Am 14.08.2024 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,54 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,15 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 182,12 Mio. EUR – eine Minderung von 24,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 240,69 Mio. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte EVOTEC SE am 06.11.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 05.11.2025.

Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2024 einen Verlust in Höhe von -0,528 EUR je Aktie ausweisen dürften.

