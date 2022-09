EVOTEC SE Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von EVOTEC SE

Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr um 1,7 Prozent auf 17,44 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die EVOTEC SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 17,37 EUR aus. Bei 17,68 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 167.094 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,47 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.10.2021 erreicht. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 61,66 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 17,06 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 2,20 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 37,17 EUR aus.

Am 29.08.2022 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,37 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,59 Prozent auf 172,20 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 138,22 EUR erwirtschaftet worden.

Am 09.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von EVOTEC SE veröffentlicht werden. Am 09.11.2023 wird EVOTEC SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 1,48 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

