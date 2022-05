EVOTEC SE Aktie News: Anleger schicken EVOTEC SE am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

Um 31.05.2022 16:22:00 Uhr rutschte die EVOTEC SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 25,96 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die EVOTEC SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 25,51 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,27 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 212.960 EVOTEC SE-Aktien.

Bei einem Wert von 45,83 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.09.2021). Gewinne von 43,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.05.2022 bei 20,16 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 40,83 EUR.

EVOTEC SE veröffentlichte am 11.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,41 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,32 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 164,67 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 23,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 133,09 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 11.08.2022 terminiert. EVOTEC SE dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 10.08.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,262 EUR je EVOTEC SE-Aktie belaufen.

