Wirecard baut sein Geschäft in Osteuropa aus

Heute im Fokus

DAX leicht fester -- Asiens Börsen zurückhaltend -- EVOTEC erreicht Meilenstein -- ams will Ergebnis des OSRAM-Übernahmeversuchs bekannt geben -- Wirecard baut Osteuropa-Geschäft aus

AstraZenecas-Aktie zieht an: "Fasenra Pen" erhält FDA-Zulassung. Facebook schließt Hunderte Konten und Seiten wegen Manipulation. easyJet an Thomas-Cook-Teilen interessiert - aber nicht an Condor. Wacker Neuson-Aktie fällt nach Analyse. Verallia gibt Aktien zu 27 Euro aus. Apple-Chef sieht neuen Smartphone-Wachstumszyklus.