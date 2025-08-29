Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia fällt am Abend

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Expedia. Die Aktionäre schickten das Papier von Expedia nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 210,50 USD.

Das Papier von Expedia gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:07 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 210,50 USD abwärts. Bei 210,09 USD markierte die Expedia-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 212,40 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 125.328 Expedia-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 216,49 USD erreichte der Titel am 23.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 126,46 USD erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 39,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Expedia-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Expedia 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Expedia am 07.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,48 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,80 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,41 Prozent auf 3,79 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,56 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Expedia-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 14,25 USD fest.

