Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia legt am Freitagnachmittag zu

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Expedia. Die Aktionäre schickten das Papier von Expedia nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 217,99 USD.

Die Expedia-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 217,99 USD. Die Expedia-Aktie legte bis auf 218,68 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 218,68 USD. Von der Expedia-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 35.449 Stück gehandelt.

Am 16.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 228,99 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 5,05 Prozent Plus fehlen der Expedia-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 130,38 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Expedia-Aktie liegt somit 67,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 USD je Expedia-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Expedia am 07.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,48 USD gegenüber 2,80 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 3,79 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,56 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Expedia veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 14,27 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

