Aktie im Fokus

Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia verzeichnet am Nachmittag Verluste

02.10.25 16:10 Uhr
Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia verzeichnet am Nachmittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Expedia. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 216,63 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Expedia Inc.
183,10 EUR 4,56 EUR 2,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Expedia-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 216,63 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Expedia-Aktie bisher bei 216,01 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 218,40 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.548 Expedia-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 228,99 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Expedia-Aktie mit einem Kursplus von 5,71 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 130,38 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Expedia-Aktie liegt somit 66,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,05 USD.

Am 07.08.2025 hat Expedia die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,48 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,80 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 3,79 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,56 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Expedia Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Expedia-Gewinn in Höhe von 14,27 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Expedia Inc.

DatumRatingAnalyst
16.07.2019Expedia BuyStandpoint Research
21.05.2019Expedia HoldNeedham & Company, LLC
08.02.2019Expedia BuyNeedham & Company, LLC
08.02.2019Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
29.11.2018Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
16.07.2019Expedia BuyStandpoint Research
08.02.2019Expedia BuyNeedham & Company, LLC
08.02.2019Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
29.11.2018Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
26.10.2018Expedia OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
21.05.2019Expedia HoldNeedham & Company, LLC
09.02.2018Expedia HoldThe Benchmark Company
31.03.2016Expedia Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
01.05.2015Expedia HoldDeutsche Bank AG
13.02.2015Expedia HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
28.10.2016Expedia SellStifel, Nicolaus & Co., Inc.
07.02.2008Expedia DowngradeMorgan Stanley
24.02.2006Expedia Bär der WocheDer Aktionärsbrief
10.02.2006Expedia DowngradeCrédit Suisse
09.09.2005Update Expedia Inc.: UnderperformGoldman Sachs

