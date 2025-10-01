Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia legt am Mittwochabend zu

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Expedia. Die Expedia-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 217,73 USD.

Um 20:07 Uhr sprang die Expedia-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 217,73 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Expedia-Aktie bisher bei 217,75 USD. Bei 214,03 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 199.443 Expedia-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 228,99 USD erreichte der Titel am 16.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Expedia-Aktie liegt somit 4,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 130,38 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Expedia-Aktie 40,12 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Expedia-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,05 USD belaufen.

Am 07.08.2025 hat Expedia in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,48 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Expedia 2,80 USD je Aktie verdient. Expedia hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,79 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,56 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Expedia veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 14,27 USD je Expedia-Aktie.

