Aktienkurs aktuell

Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Nachmittag nahezu unbewegt

01.10.25 16:10 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Expedia. Die Expedia-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt bei 213,85 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Expedia Inc.
178,54 EUR -6,58 EUR -3,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die Expedia-Aktie um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel bei 213,85 USD. Im Tageshoch stieg die Expedia-Aktie bis auf 215,05 USD. Bei 213,81 USD markierte die Expedia-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 214,03 USD. Bisher wurden heute 24.538 Expedia-Aktien gehandelt.

Am 16.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 228,99 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,08 Prozent könnte die Expedia-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 130,38 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 39,03 Prozent könnte die Expedia-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,05 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Expedia am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,48 USD. Im Vorjahresviertel hatte Expedia 2,80 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,79 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3,56 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Expedia Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Expedia einen Gewinn von 14,27 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Expedia Inc.

Analysen zu Expedia Inc.

DatumRatingAnalyst
16.07.2019Expedia BuyStandpoint Research
21.05.2019Expedia HoldNeedham & Company, LLC
08.02.2019Expedia BuyNeedham & Company, LLC
08.02.2019Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
29.11.2018Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
16.07.2019Expedia BuyStandpoint Research
08.02.2019Expedia BuyNeedham & Company, LLC
08.02.2019Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
29.11.2018Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
26.10.2018Expedia OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
21.05.2019Expedia HoldNeedham & Company, LLC
09.02.2018Expedia HoldThe Benchmark Company
31.03.2016Expedia Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
01.05.2015Expedia HoldDeutsche Bank AG
13.02.2015Expedia HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
28.10.2016Expedia SellStifel, Nicolaus & Co., Inc.
07.02.2008Expedia DowngradeMorgan Stanley
24.02.2006Expedia Bär der WocheDer Aktionärsbrief
10.02.2006Expedia DowngradeCrédit Suisse
09.09.2005Update Expedia Inc.: UnderperformGoldman Sachs

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Expedia Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen