Blick auf Expedia-Kurs

Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia gibt am Dienstagnachmittag ab

30.09.25 16:10 Uhr
Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia gibt am Dienstagnachmittag ab

Die Aktie von Expedia gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Expedia-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 217,79 USD.

Das Papier von Expedia befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,2 Prozent auf 217,79 USD ab. Der Kurs der Expedia-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 217,79 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 220,03 USD. Von der Expedia-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 21.793 Stück gehandelt.

Am 16.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 228,99 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Expedia-Aktie derzeit noch 5,14 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 130,38 USD. Der aktuelle Kurs der Expedia-Aktie ist somit 40,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,05 USD.

Am 07.08.2025 legte Expedia die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 2,48 USD gegenüber 2,80 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,79 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,56 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Expedia wird am 30.10.2025 gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Expedia ein EPS in Höhe von 14,27 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie

Expedia-Aktie von Quartalszahlen beflügelt - Auch TripAdvisor-Aktie profitiert

Aktien von Visa und MasterCard unter Druck: Walmart und Amazon prüfen offenbar Ausgabe von Stablecoins

Trump als Belastungsfaktor? Expedia-Aktie bricht nach Zahlen ein - TUI nur minimal schwächer

Bildquellen: VDB Photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Expedia Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Expedia Inc.

DatumRatingAnalyst
16.07.2019Expedia BuyStandpoint Research
21.05.2019Expedia HoldNeedham & Company, LLC
08.02.2019Expedia BuyNeedham & Company, LLC
08.02.2019Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
29.11.2018Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
