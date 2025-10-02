Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia gibt am Donnerstagabend ab

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Expedia. Die Expedia-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 216,21 USD abwärts.

Die Expedia-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr um 0,8 Prozent auf 216,21 USD nach. Bei 211,59 USD markierte die Expedia-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 218,40 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 203.972 Expedia-Aktien.

Am 16.09.2025 markierte das Papier bei 228,99 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 5,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 130,38 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Expedia-Aktie 65,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 USD je Expedia-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Expedia am 07.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,48 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,80 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,56 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,79 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Expedia am 30.10.2025 vorlegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Expedia ein EPS in Höhe von 14,27 USD in den Büchern stehen haben wird.

