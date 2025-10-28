DAX24.246 -0,3%Est505.697 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.203 +0,2%Euro1,1660 +0,1%Öl64,61 -1,7%Gold3.906 -2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Porsche vz. PAG911 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX grenzt Verluste ein -- Asiens Börsen schließen im Minus -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Foku
Top News
Air Liquide-Aktie im Plus: Ausblick nach leichtem Wachstum bestätigt Air Liquide-Aktie im Plus: Ausblick nach leichtem Wachstum bestätigt
SUSS MicroTec-Aktie bricht um mehr als ein Fünftel ein: Jahresprognose gesenkt SUSS MicroTec-Aktie bricht um mehr als ein Fünftel ein: Jahresprognose gesenkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!

EZB: Banken straffen Firmenkreditstandards im 3Q unerwartet

28.10.25 09:59 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Banken des Euroraums haben ihre Standards für Unternehmenskredite im dritten Quartal entgegen den Erwartungen etwas gestrafft, erwarten aber für das vierte Quartal weitgehend unveränderte Standards. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrem Quartalsbericht zur Kreditvergabe mitteilte, gab es 4 Prozent mehr Banken, die ihre Kreditstandards strafften als solche, die sie lockerten. Die Banken selbst hatten im Juli für das dritte Quartal unveränderte Standards prognostiziert. Für das vierte Jahresviertel wird eine marginale Straffung (1 Prozent) erwartet.

Wer­bung

Auslöser der Straffung im dritten Quartal waren nach Aussage der EZB industrie- oder unternehmensspezifische Erwägungen im Zusammenhang mit geopolitischer Unsicherheit und dem Außenhandel sowie wahrgenommene Risiken für den Konjunkturausblick. Regional gesehen konzentrierten sich die strengeren Standards auf Deutschland, während Frankreich, Italien und Spanien keine Veränderungen meldeten. Die Nachfrage nach Unternehmenskrediten stieg im dritten Quartal leicht (2 Prozent), war aber schwächer als erwartet (7 Prozent). Für das vierte Quartal sehen die Institute eine unveränderte Nachfrage.

Die Standards für Hauskredite blieben unverändert, die für Konsumentenkredite wurden gestrafft (5 Prozent). Erwartet worden waren eine leichte Straffungen (3 beziehungsweise 4 Prozent). Für das vierte Quartal werden jeweils etwas strengere Standards 2 und 4 Prozent) prognostiziert.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2025 05:00 ET (09:00 GMT)