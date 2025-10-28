EZB: Banken straffen Firmenkreditstandards im 3Q unerwartet

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Banken des Euroraums haben ihre Standards für Unternehmenskredite im dritten Quartal entgegen den Erwartungen etwas gestrafft, erwarten aber für das vierte Quartal weitgehend unveränderte Standards. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrem Quartalsbericht zur Kreditvergabe mitteilte, gab es 4 Prozent mehr Banken, die ihre Kreditstandards strafften als solche, die sie lockerten. Die Banken selbst hatten im Juli für das dritte Quartal unveränderte Standards prognostiziert. Für das vierte Jahresviertel wird eine marginale Straffung (1 Prozent) erwartet.

Wer­bung Wer­bung

Auslöser der Straffung im dritten Quartal waren nach Aussage der EZB industrie- oder unternehmensspezifische Erwägungen im Zusammenhang mit geopolitischer Unsicherheit und dem Außenhandel sowie wahrgenommene Risiken für den Konjunkturausblick. Regional gesehen konzentrierten sich die strengeren Standards auf Deutschland, während Frankreich, Italien und Spanien keine Veränderungen meldeten. Die Nachfrage nach Unternehmenskrediten stieg im dritten Quartal leicht (2 Prozent), war aber schwächer als erwartet (7 Prozent). Für das vierte Quartal sehen die Institute eine unveränderte Nachfrage.

Die Standards für Hauskredite blieben unverändert, die für Konsumentenkredite wurden gestrafft (5 Prozent). Erwartet worden waren eine leichte Straffungen (3 beziehungsweise 4 Prozent). Für das vierte Quartal werden jeweils etwas strengere Standards 2 und 4 Prozent) prognostiziert.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2025 05:00 ET (09:00 GMT)