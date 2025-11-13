DAX24.237 -0,6%Est505.790 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,00 +2,8%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.581 +1,1%Euro1,1619 +0,2%Öl63,03 +0,6%Gold4.226 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Bayer BAY001 RENK RENK73 RWE 703712 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX gibt nach -- Siemens erneut mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Alphabet-Aktie tiefer: Idealo mit Milliardenforderung von Google - EU leitet erneutes Verfahren ein Alphabet-Aktie tiefer: Idealo mit Milliardenforderung von Google - EU leitet erneutes Verfahren ein
Big Call Scan: Schneider Electric, RWE, Krones und Hannover Rück. Big Call Scan: Schneider Electric, RWE, Krones und Hannover Rück.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten

EZB/Buch: Banken sollten nicht auf Staatshilfe bauen

13.11.25 10:59 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Banken des Euroraums sollten sich nach Aussage der Chefin der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB), Claudia Buch, in der aktuellen globalen Unsicherheit nicht auf mögliche Staatshilfen zur Stützung der Wirtschaft verlassen, sondern ihre eigene Widerstandsfähigkeit erhöhen. In einer EZB-Konferenz zur Bankenaufsicht appellierte Buch zudem an den Gesetzgeber, die Bankenaufsichtsregularien nicht zu schwächen.

Wer­bung

Buch verwies zunächst darauf, dass es schwieriger geworden sei, Risiken zu modellieren. "Im vergangenen Jahrzehnt wurden Schocks oft durch die Fiskal- oder Geldpolitik abgefedert. Kreditausfälle nahmen selbst in Rezessionszeiten wie während der Covid-19-Pandemie kaum zu. Traditionelle Korrelationen, die makroökonomische Schocks und Kreditrisiken miteinander verbinden, gelten möglicherweise nicht mehr", sagte sie.

Angesichts der gestiegenen Staatsverschuldung und des hohen Haushaltsdrucks ist es Buch zufolge jedoch eine berechtigte Frage, ob in einer künftigen Krise ähnliche politische Unterstützung zur Verfügung stehen wird.

Sie appellierte an die Banken eine breit angelegte Widerstandsfähigkeit aufzubauen, die die Banken und die von ihnen erbrachten Dienstleistungen gegen eine Reihe von Szenarien schützen würde. "Für Banken bedeutet eine breit angelegte Widerstandsfähigkeit die Aufrechterhaltung einer starken Kapital- und Liquiditätsausstattung, einer robusten Unternehmensführung, operativer Flexibilität und robuster IT-Systeme", sagte sie.

Wer­bung

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2025 05:00 ET (10:00 GMT)