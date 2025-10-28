DAX24.246 -0,3%Est505.697 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.203 +0,2%Euro1,1660 +0,1%Öl64,61 -1,7%Gold3.906 -2,1%
EZB: Inflationserwartungen der Konsumenten sinken leicht

28.10.25 09:59 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die kurzfristigen Inflationserwartungen von Konsumenten im Euroraum sind im September leicht gesunken. Wie aus der jüngsten Konsumentenumfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) hervorgeht, erwarteten die Konsumenten, dass die Verbraucherpreise in den nächsten zwölf Monaten um 2,7 (August: 2,8) Prozent steigen werden. Auf Sicht von drei Jahren sahen sie die Inflation unverändert bei 2,5 Prozent und auf Sicht von fünf Jahren bei 2,2 (2,2) Prozent.

Die Konsumenten rechneten weiterhin damit, dass ihre Einkommen in den nächsten zwölf Monaten um 1,1 Prozent steigen werden. Die Erwartung für das nominale Ausgabenwachstum in den nächsten zwölf Monaten erhöhte sich zugleich auf 3,5 (3,3) Prozent.

Die wirtschaftliche Lage im Euroraum wird sich nach Einschätzung der Konsumenten in den nächsten zwölf Monaten eintrüben. Sie rechneten weiterhin mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,2 Prozent und sahen die Arbeitslosenquote bei 10,7 (10,7) Prozent.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2025 05:00 ET (09:00 GMT)