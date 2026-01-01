DAX24.414 -1,2%Est505.839 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,75 +0,4%Nas22.954 -2,4%Bitcoin75.629 +0,4%Euro1,1731 ±0,0%Öl65,08 +1,7%Gold4.866 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Netflix 552484 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Rede in Davos im Blick: DAX in Rot -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- Kraft Heinz, TRATON, Amazon, Rheinmetall, Bitcoin, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
Top News
Drägerwerk profitiert vom Investitionsstau in Krankenhäusern Drägerwerk profitiert vom Investitionsstau in Krankenhäusern
Travelers-Aktie dennoch leichter: Gewinnsprung 2025 Travelers-Aktie dennoch leichter: Gewinnsprung 2025
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Alle Infos zum neuen Login auf finanzen.net

EZB/Lagarde: Zentralbanken werden nicht immer bereit stehen

21.01.26 13:24 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die für Staatsausgaben zuständigen Behörden müssen sich nach Aussage der Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, genau überlegen, wofür sie neue Schulden aufnehmen. In einer Diskussion beim Weltwirtschaftsforum in Davos sagte Lagarde, dass sich für Schulden, die für nicht produktive Zwecke aufgenommen würden, möglicherweise nicht genug Käufer finden und die Zentralbanken "nicht immer" bereitstehen würden.

Wer­bung

Auf die Frage, ob es an den Märkten eine "rote Linie" für die Aufnahme von Staatsschulden gebe, antwortete sie: "Schulden, die nicht für produktive Zwecke gemacht werden, die nicht in nachhaltiges Wachstum gehen, für die wird es viel schwieriger. Ich sage nicht, dass es eine rote Linie gibt. Ich sage aber auch nicht, dass Zentralbanken immer da sein werden. Aber ich glaube, dass der Zweck der Schulden wichtiger sein wird als ihr Volumen."

Schulden, die für produktive Projekte gemacht würden, die aus Sicherheitsgründen notwendig seien, würden immer Leute finden, die sie finanzieren.

"Ich erinnere mich an Tage, an denen gesagt wurde, dass jetzt nur noch Zentralbanker helfen könnten", sagte Lagarde weiter. Das sei aber nicht der richtige Ansatz für ein ausgewogenes und nachhaltiges Gleichgewicht. "Die Maßnahmen müssen von den Fiskalbehörden kommen, es müssen Reformen unternommen werden, der Zweck, für den Schulden aufgenommen werden, muss überdacht werden", sagte die EZB-Präsidentin. Auch müssten die Folgen für die Menschen bedacht werden, wenn man wolle, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt intakt bleibe.

Wer­bung

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 21, 2026 07:25 ET (12:25 GMT)