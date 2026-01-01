DAX25.060 +0,7%Est505.922 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,48 +0,8%Nas23.547 +0,7%Bitcoin78.598 -1,9%Euro1,1687 ±-0,0%Öl60,56 +0,1%Gold4.462 -0,7%
EZB teilt bei 7-tägigem Dollar-Tender 122 Millionen USD zu

07.01.26 11:06 Uhr

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen vier Banken 122 Millionen US-Dollar zugeteilt. Beim vorherigen, über Weihnachten und den Jahreswechsel reichenden Geschäft hatten ebenfalls vier Institute 480,5 Millionen Dollar nachgefragt. Der Tender hat einen Festzinssatz von 3,89 (zuvor: 3,90) Prozent.

2020 hatte die US-Notenbank mit fünf weiteren Zentralbanken, darunter die EZB, im Zuge der Pandemie-Krise vereinbart, die weltweite Versorgung mit Dollar-Liquidität zu verbessern.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/hab/uxd

(END) Dow Jones Newswires

January 07, 2026 05:06 ET (10:06 GMT)