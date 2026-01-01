EZB teilt bei 7-tägigem Dollar-Tender 122 Millionen USD zu

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen vier Banken 122 Millionen US-Dollar zugeteilt. Beim vorherigen, über Weihnachten und den Jahreswechsel reichenden Geschäft hatten ebenfalls vier Institute 480,5 Millionen Dollar nachgefragt. Der Tender hat einen Festzinssatz von 3,89 (zuvor: 3,90) Prozent.

2020 hatte die US-Notenbank mit fünf weiteren Zentralbanken, darunter die EZB, im Zuge der Pandemie-Krise vereinbart, die weltweite Versorgung mit Dollar-Liquidität zu verbessern.

January 07, 2026 05:06 ET (10:06 GMT)