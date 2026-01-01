DAX24.850 -0,2%Est505.991 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,59 +1,3%Nas23.817 +0,9%Bitcoin74.564 +0,5%Euro1,1978 -0,5%Öl67,16 -0,8%Gold5.274 +1,8%
EZB teilt bei 7-tägigem Dollar-Tender 20 Millionen zu

28.01.26 10:56 Uhr

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen zwei Banken 20 Millionen US-Dollar zugeteilt. Beim vorherigen Geschäft hatten drei Banken eine Summe von 26 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 3,88 (zuvor: 3,89) Prozent. 2020 hatte die US-Notenbank mit fünf weiteren Zentralbanken, darunter die EZB, im Zuge der Pandemie-Krise vereinbart, die weltweite Versorgung mit Dollar-Liquidität zu verbessern.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/hab/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 28, 2026 04:57 ET (09:57 GMT)