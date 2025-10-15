DAX24.280 +0,2%Est505.631 +1,4%MSCI World4.291 +0,3%Top 10 Crypto15,56 +1,0%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.734 -0,9%Euro1,1635 +0,2%Öl62,23 -0,1%Gold4.192 +1,2%
EZB teilt bei 7-tägigem Dollar-Tender 25,7 Millionen zu

15.10.25 10:56 Uhr

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen zwei Banken 25,7 Millionen US-Dollar zugeteilt. Beim vorherigen Geschäft hatten drei Banken eine Summe von 29,7 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 4,36 (zuvor: 4,35) Prozent. 2020 hatte die US-Notenbank mit fünf weiteren Zentralbanken, darunter die EZB, im Zuge der Pandemie-Krise vereinbart, die weltweite Versorgung mit Dollar-Liquidität zu verbessern.

Kontakt: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 15, 2025 04:57 ET (08:57 GMT)