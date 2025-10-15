EZB teilt bei 7-tägigem Dollar-Tender 25,7 Millionen zu

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen zwei Banken 25,7 Millionen US-Dollar zugeteilt. Beim vorherigen Geschäft hatten drei Banken eine Summe von 29,7 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 4,36 (zuvor: 4,35) Prozent. 2020 hatte die US-Notenbank mit fünf weiteren Zentralbanken, darunter die EZB, im Zuge der Pandemie-Krise vereinbart, die weltweite Versorgung mit Dollar-Liquidität zu verbessern.

Wer­bung Wer­bung

Kontakt: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 15, 2025 04:57 ET (08:57 GMT)