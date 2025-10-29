EZB teilt bei 7-tägigem Dollar-Tender 85,5 Millionen zu

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen drei Banken 85,5 Millionen US-Dollar zugeteilt. Beim vorherigen Geschäft hatten zwei Banken eine Summe von 24,7 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 4,10 (zuvor: 4,37) Prozent. 2020 hatte die US-Notenbank mit fünf weiteren Zentralbanken, darunter die EZB, im Zuge der Pandemie-Krise vereinbart, die weltweite Versorgung mit Dollar-Liquidität zu verbessern.

Wer­bung Wer­bung

Kontakt: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2025 05:56 ET (09:56 GMT)