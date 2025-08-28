EZB teilt bei 91-tägigem Repo-Geschäft 2,227 Milliarden Euro zu

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Refinanzierungsgeschäft mit einer Laufzeit von 91 Tagen 2,227 Milliarden Euro zugeteilt. Damit wurden die Gebote von 18 Instituten voll bedient, wie die EZB mitteilte. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,272 Milliarden Euro mehr an Liquidität.

Das Geschäft wird zu dem während seiner Laufzeit durchschnittlich herrschenden Hauptrefinanzierungssatz abgerechnet. Das Geschäft wird am 27. August valutiert und ist am 26. November fällig. Mit diesem neuen Tender wird ein im Mai begebenes Refinanzierungsgeschäft abgelöst, das ein Volumen von 1,955 Milliarden Euro hatte.

August 26, 2025 06:20 ET (10:20 GMT)