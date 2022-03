Elon Musk lässt Easteregg einbauen: "ELON" in der FIN des tausendsten Tesla Model Y

Aktien in diesem Artikel Tesla 700,60 EUR

-4,03% Charts

News

Analysen Twitter 30,28 EUR

-3,44% Charts

News

Analysen

• Elon Musk ist für Eastereggs in Teslas bekannt• "ELON" ist in der Fahrzeugidentifikationsnummer des tausendsten Model Y versteckt• Das Fahrzeug mit dem Easteregg steht nicht zum Verkauf

Über einen geheimen Button in den Mars-Modus wechseln oder über wiederholtes Ziehen an einem bestimmten Hebel das letzte Mario-Kart-Level auf dem Bildschirm anzeigen lassen: Das sind nur zwei Beispiele für sogenannte Eastereggs - versteckte Überraschungen -, die Elon Musk dem Magazin GQ zufolge bisher in verschiedene Tesla-Modelle hat einbauen lassen. Im Februar tauchte in den sozialen Medien ein Bild eines neuen Eastereggs auf. Dieses existiert vermutlich nur ein einziges Mal.

Musk hat "ELON" in der Fahrzeugidentifikationsnummer versteckt

Das Foto, welches von Tesla-Investor Sawyer Merritt auf Twitter gepostet wurde, zeigt einen Aufkleber mit der Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN) des Tausendsten in der Gigafactory in Berlin produzierten Tesla Model Y. Die FIN lautet XP7YGCELONB001000. Wer genau hinschaut, findet darin die Buchstabenfolge ELON. Dies kommentiert auch der Twitter-Account "Tesla Owners Online" mit den Worten: "Diese FIN trollt hart ‘ELON’"

That VIN is trolling us hard "ELON" 😜 - ⚡️Tesla Owners Online (@Model3Owners) February 24, 2022

Tatsächlich ein Easteregg oder doch nur Zufall?

Fans, die hoffen, beim Kauf ihres neuen Tesla Model Y das Fahrzeug mit dem Easteregg zu ergattern, werden enttäuscht: Tatsächlich wird genau dieses Fahrzeug Merritt zufolge niemals an einen Kunden verkauft werden. Alle bis zur offiziellen Zulassung der Gigafactory in Berlin entstandenen Teslas wurden, so t3n, ausschließlich im Rahmen interner Tests produziert. Die offizielle Zulassung der Fabrik hat das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz am 3. März in einer Pressemitteilung bekanntgegeben. Demnächst kann dort also die Massenproduktion starten.

Elon Musk selbst hat sich bisher nicht zu der FIN des Fahrzeugs geäußert. Es bleibt also die Möglichkeit bestehen, dass es sich gar nicht um ein Easteregg, sondern lediglich einen Zufall handelt.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Tesla

Bildquellen: Jason Merritt/Getty Images for Tesla/Getty Images, Joshua Lott/Getty Images