VW muss in Polen wegen Dieselskandal zweistellige Millionenstrafe zahlen

Heute im Fokus

DAX um Nulllinie -- Asiens Börsen schließen in Rot -- BIP-Wachstum 2019 verlangsamt -- Nordex steigert Auftragseingang -- MTU-Aktien steigen auf Rekord -- METRO, Fraport im Fokus

Verdi greift Verfügung gegen Streik in Lufthansa-Großküchen an. TRATON sieht sich bei Renditeziel 2019 im Plan. Microsoft schließt Windows-Schwachstelle nach NSA-Hinweis. Trump erhöht Druck auf Apple im Streit um iPhone-Hintertüren. Landesregierung berichtet über den Stand der Pläne von Tesla. Mega-Deal in Gefahr: US-Prozess um T-Mobile-Fusion vor dem Finale.