FCR Immobilien Aktiengesellschaft-Aktie: in enger Beziehung modifiziert eigenes Depot

Portfolio angepasst

Bei FCR Immobilien Aktiengesellschaft wurden vor kurzem Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet.

Bei FCR Immobilien Aktiengesellschaft kam es am 10.11.2023 zu einem Insidertrade. Am 13.11.2023 wurde die Transaktion bekannt. in enger Beziehung RAT Asset & Trading GmbH stockte am 10.11.2023 sein Investment in FCR Immobilien Aktiengesellschaft-Aktien auf. RAT Asset & Trading GmbH erstand 1.500 Aktien zu je 10,80 EUR. Die FCR Immobilien Aktiengesellschaft-Aktie musste dann im FSE-Handel abgeben und fiel um 7,10 Prozent auf 9,85 EUR.

Zum Handelsende ging es am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung für die FCR Immobilien Aktiengesellschaft-Aktie nach unten. Im FSE-Handel fiel das Papier um 1,00 Prozent auf 10,30 EUR. Aktuell ergibt sich für FCR Immobilien Aktiengesellschaft eine Börsenbewertung in Höhe von 106,60 Mio. Euro. Gegenwärtig werden 9.870.450 Aktien frei am Markt gehandelt.

Zuvor wurden Directors' Dealings von RAT Asset & Trading GmbH am 12.10.2023 verzeichnet. Damals deckte sich RAT Asset & Trading GmbH mit 2.000 FCR Immobilien Aktiengesellschaft-Aktien zu jeweils 11,32 EUR ein.

Redaktion finanzen.net