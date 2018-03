Dieses verpasste Investment bereut Warren Buffett heute

Seine Bewunderer nennen ihn "das Orakel von Omaha". Kein Wunder, immerhin ist Warren Buffett nun schon über Jahrzehnte hinweg an der Börse sehr erfolgreich und zählt zu den reichsten Menschen der Welt. Sympathisch macht den 87-Jährigen dabei, dass er trotzdem bescheiden geblieben ist und bereit ist, Fehler einzugestehen.

JPMorgan - die verpasste Chance

Als einen solchen Fehler bezeichnete er nun, dass er mit seiner Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway nie in die US-Großbank JPMorgan Chase investiert hat.

"Ich habe einen Fehler gemacht", räumte Buffett in einem Interview mit "Yahoo Finance" freimütig ein. Das JPMorgan-Geschäft wäre wunderbar geführt worden und die Aktien seien sehr günstig gewesen, erklärte er rückblickend.

"Wir haben zwar stark in Banken investiert, aber ich hätte JPMorgan-Anteile kaufen sollen", so der Investment-Guru. Unter anderem hält Berkshire Hathaway Anteile der US-Banken Wells Fargo, Bank of America und Goldman Sachs - aber eben nicht von JPMorgan. Dabei hat Warren Buffett den jährlichen Aktionärsbrief von JPMorgan-CEO Jamie Dimon schon des Öfteren zum Lesen empfohlen.

Privat besitzt Buffett zwar einige JPMorgan-Aktien - jedoch nur etwa fünf oder sechs Stück. Wie der Starinvestor erklärte, ist der größte Teil seines Privatvermögens in Berkshire Hathaway-Aktien angelegt. Darüber hinaus habe er keinen nennenswerten Aktienbesitz.

Buffett bereut weitere verpasste Investments

Schon bei früheren Gelegenheiten hat Warren Buffett offen Fehler eingeräumt und bedauert, einige Investmentchancen nicht ergriffen zu haben. So bereute er etwa, das Potential von Google oder von Amazon nicht erkannt zu haben.

Buffett hatte Investitionen in Tech-Konzerne lange Zeit gemieden, denn für ihn gilt der Grundsatz: "Investiere nie in Geschäfte, die du nicht verstehst". Doch der Investment-Guru hat auch gezeigt, dass er bereit ist zu lernen: Neben IBM - mit eher geringem Erfolg - ist er inzwischen auch erfolgreich bei Apple investiert.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Andy-Kropa/AP, istockphoto / EdStock