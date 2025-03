Finance of America Companies informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel

Finance of America Companies hat am 11.03.2025 die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -5,95 USD. Ein Jahr zuvor waren 6,94 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Finance of America Companies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4266,55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 480,3 Millionen USD im Vergleich zu 11,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,57 USD beziffert, während im Vorjahr -9,770 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Finance of America Companies mit einem Umsatz von insgesamt 1,93 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 30,65 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6212,43 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.net